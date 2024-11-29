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АНАЛІТИКА

МЗС: У Києва є «гарний діалог» із майбутнім посланником Трампа по Україні

23:53 28.11.2024 |

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З генерал-лейтенантом США у відставці Кітом Келлогом, якого обраний президент Дональд Трамп висунув на посаду спецпредставника з питань України та Росії, Київ уже мав контакт і розраховує на подальшу співпрацю.

Про це на брифінгу у четвер, 28 листопада, заявив речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, пише "Європейська правда".

Тихий зазначив, що Україна вітає номінування Келлога на "цю справді важливу і складну" місію.

"Кіт Келлог - не нова людина для України. Посольство України у США підтримувало тісний звʼязок з ним, зокрема в межах експертної дипломатії в останні роки, і за цей час розвинуло і підтримує з ним гарний діалог", - додав він.

Речник МЗС зазначив, що українські делегації теж неодноразово зустрічались із Келлогом, а він сам був присутній на виступі президента Володимира Зеленського в Інституті Рейгана під час візиту в липні 2024 року.

"Тому, звісно, ми чекаємо на роботу з ним, ще активнішу взаємодію з ним у новій ролі. Будемо співпрацювати, будемо з ним налагоджувати контакт", - підсумував Тихий.

Напередодні обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що обрав кандидатуру генерала у відставці Кіта Келлога на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії".

Келлог потрапив у команду Трампа як радник із нацбезпеки в апараті віцепрезидента Майка Пенса та керівник апарату Ради національної безпеки Білого дому.

Нині Келлог працює в протрампівському мозковому центрі America First Policy Institute, де долучився до складання пропозиції "мирного плану" для України, яка була представлена цього літа.
Ключові теги: США
 

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