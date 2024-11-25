Топгенерал НАТО: Армія РФ зараз більша, ніж два роки тому, але її якість гірша

Сухопутні війська Росії зараз більші, ніж на момент повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року, але їхня якість з того часу знизилася.

Про це заявив у понеділок голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Якість цих сил знизилась", - сказав Бауер, вказуючи на стан оснащення сил і рівень підготовки російських солдатів.

"Наразі росіяни не становлять такої загрози, як у лютому 2022 року, тому у нас є трохи часу, щоб підготуватися", - сказав він, додавши, що це означає збільшення інвестицій в оборонну промисловість.

Він також закликав бізнес бути готовим до сценарію воєнного часу і відповідно скоригувати свої виробничі і дистриб'юторські лінії, щоб бути менш вразливими до шантажу з боку таких країн, як Росія і Китай.

"Якщо ми зможемо гарантувати, що всі найважливіші послуги і товари можуть бути доставлені, незважаючи ні на що, то це буде ключовою частиною нашого стримування", - заявив Бауер.

Варто зазначити, що командувач силами НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що незалежно від результату війни в Україні, російська армія після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні.

"Російські збройні сили вчаться, вони вдосконалюються, вони застосовують досвід війни", - сказав Каволі.

Він закликав НАТО швидко підготуватися до цієї загрози, адже Росія буде супротивником з серйозним військовим потенціалом і "чіткими намірами".

Нагадаємо, керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль вважає, що Росія буде здатна атакувати територію НАТО протягом найближчих шести років.