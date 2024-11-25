Соціал-демократи висунули Шольца кандидатом у канцлери

Кандидатом на посаду федерального канцлера Німеччини від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) на дострокових виборах до Бундестагу став чинний глава уряду Олаф Шольц (Olaf Scholz). Таке рішення ухвалили одноголосно на засіданні правління партії після жорстких дебатів, повідомляють у понеділок, 25 листопада, німецькі інформагентства з посиланням на учасників засідання.

Рішення ухвалено після того, як минулого тижня однопартієць Шольца, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius), який має значно вищий рейтинг серед виборців, відмовився висувати свою кандидатуру.

Офіційно висунення Шольца буде підтверджено на з'їзді партії 11 січня.

Розпад урядової коаліції в Німеччині та дострокові вибори

6 листопада канцлер Шольц оголосив звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner) - голови Вільної демократичної партії (ВДП). У ніч на 7 листопада майже всі міністри - члени ВДП заявили, що добровільно складуть свої повноваження. Таким чином, правляча у ФРН "світлофорна коаліція", що складається з СДПН, ВДП і Зелених, розвалилася.

Дострокові вибори до Бундестагу, за підсумками яких має бути сформовано новий уряд країни, відбудуться в Німеччині 23 лютого 2025 року.