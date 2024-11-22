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Графіки відключення е/е в суботу діятимуть з 8:00 до 22:00 для однієї черги - «Укренерго»
17:28 22.11.2024 |
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Погодинні графіки вимкнення е/е (ГВВ) у суботу діятимуть із 8:00 до 22:00, повідомила НЕК "Укренерго".
"Завтра, 23 листопада, час застосування та обсяг обмежень будуть такими: 8:00-22:00 - одна черга відключень", - йдеться в повідомленні НЕК у телеграм-каналі у п'ятницю ввечері.
Там зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, а енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути до роботи пошкоджене РФ обладнання.
Таким чином, судячи з графіків, розміщених на офіційних інформресурсах обленерго, світла у кожної з черг не буде переважно 3-4 години на добу.
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