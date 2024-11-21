Основні економічні індикатори України та світу за період січень-серпень 2024 року

У статті представлено ключові макроекономічні індикатори України та глобальної економіки за січень-липень 2024 року. Аналіз ґрунтується на офіційних даних Державної служби статистики України, Національного банку України, МВФ, Світового банку, а також ООН, на підставі яких кандидат економічних наук, засновник інформаційно-аналітичного центру Experts Club та директор з розвитку бізнесу та маркетингу Максим Уракін представив аналіз макроекономічних тенденцій в Україні та світі. Розглядаються ключові аспекти, як-от динаміка валового внутрішнього продукту (ВВП), інфляція, безробіття, зовнішня торгівля та державний борг України, а також глобальні макроекономічні тренди.

Макроекономічні показники України

Економіка України в перші вісім місяців 2024 року демонструвала стійку позитивну динаміку на тлі відновлення після кризи. Національний банк України оцінив зростання реального ВВП у другому кварталі на рівні 3,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що відповідає квітневому прогнозу. У липні цей показник прискорився до 4,4% (порівняно з 3,1% у червні та 3,5% у травні), що стало результатом більш раннього і швидкого збирання врожаю.

«Економічні успіхи України у 2024 році показують, що країна починає долати наслідки кризи. Проте на тлі цих показників важливо враховувати зростання від'ємного сальдо зовнішньої торгівлі. Це сигнал про необхідність зміцнення внутрішнього виробництва і нарощування експортного потенціалу, щоб уникнути дисбалансів у майбутньому», - зазначив Максим Уракін, засновник інформаційно-аналітичного центру Experts Club.

Згідно з даними Державної служби статистики, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за січень-серпень 2024 року збільшилося на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становило $17,613 млрд. Основною причиною збільшення стало зниження темпів зростання експорту на тлі прискореного імпорту. Водночас міжнародні резерви України зросли на 13,7%, досягнувши $42,33 млрд завдяки залученню довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

«Зростання резервів до рекордних рівнів - це важливий сигнал довіри міжнародних партнерів. Однак важливо розуміти, що інфляція залишається викликом. У серпні вона становила 7,5% у річному вимірі після 5,4% у липні та 4,8% у червні. Висока інфляція може істотно знизити купівельну спроможність населення», - підкреслив Уракін.

Інфляція в серпні становила 0,6% порівняно з липнем, коли рівень цін не змінився. Водночас серпневе зростання цін контрастує з показниками за аналогічний місяць минулого року, коли спостерігалося зниження на 1,4%.

Державний борг України за другий квартал 2024 року також зазнав змін. Загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті збільшився на 243,7 млрд грн, а в доларовому еквіваленті - на $1,1 млрд. Водночас середньозважена ставка обслуговування боргу знизилася з 6,24% до 5,6% річних, що свідчить про підвищення ефективності управління боргом.

«Ефективне управління державним боргом, включаючи зниження ставок за позиками, є важливим кроком для фінансової стабільності України. Це дає можливість країні зосередитися на стратегічних інвестиціях у розвиток інфраструктури та соціальної сфери», - додав експерт.

Глобальна економіка

На світовому рівні Міжнародний валютний фонд (МВФ) залишив без змін прогноз зростання світової економіки на 2024 рік на рівні 3,2%, але поліпшив очікування на 2025 рік до 3,3%. Основними драйверами глобального зростання залишаються країни з ринком, що формується, включно з Китаєм та Індією, чиї економіки, за прогнозами, зростуть на 5% і 7% відповідно.

«Глобальна економіка продовжує рух уперед, але стикається з ключовими викликами, включно з інфляцією та високими процентними ставками. Цікаво, що МВФ скоригував свої очікування щодо цін на нафту - очікується їхнє невелике зростання у 2024 році, але зниження у 2025 році. Це підкреслює важливість стабільності сировинних ринків для країн, що розвиваються», - зазначив Максим Уракін.

Європейська економіка демонструє більш скромні результати. ВВП Єврозони, за прогнозами МВФ, зросте лише на 0,9% у 2024 році, при цьому економіка Німеччини збільшиться лише на 0,2%.

«Європа стикається з безліччю викликів - від енергетичної кризи до уповільнення промислового зростання. Для України це можливість зміцнити свої позиції в торговельних відносинах з ЄС, забезпечивши експорт конкурентоспроможних товарів і послуг», - наголосив експерт.

Висновок

Економічні показники України та світу за січень-серпень 2024 року демонструють змішані результати. Стійке зростання ВВП і зміцнення резервів супроводжуються інфляційними ризиками та негативним торговельним балансом. Глобальна економіка, хоча й рухається вперед, стримується інфляцією та геополітичними чинниками.

«Для України критично важливо зосередитися на створенні привабливого інвестиційного клімату, підвищенні продуктивності праці та розвитку експортних можливостей. Це стане запорукою стійкого економічного зростання та фінансової стабільності в майбутньому», - підсумував Максим Уракін.

Керівник проєкту «Економічний Моніторинг» кандидат економічних наук Максим Уракін

Детальніше аналіз економічних індикаторів України доступний в щомісячних інформаційно-аналітичних продуктах агентства Інтерфакс-Україна "Економічний Мониторинг".