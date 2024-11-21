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Рада ухвалила законопроєкт про добровільне повернення на службу після першого СЗЧ
12:19 21.11.2024 |
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Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертирував, "за" проголосували 253 нардепи, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі у четвер.
"Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується", - навів Железняк норми законопроєкту.
За його словами, згідно із законопроєктом, поновлюються виплати грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг і соціальних гарантій.
"Розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту", - додав Железняк.
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