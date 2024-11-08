Уряд схвалив проєкт бюджету-2025 до другого читання

Уряд схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання.

Про це у Телеграмі поінформував Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Попри внесення певних змін, ключовий пріоритет залишився незмінним - оборона, обороноздатність та безпека України. На ці потреби пропонуємо виділити 2 трлн 225 млрд грн. Всі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення Сил безпеки й оборони, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів та техніки", - наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що серед пріоритетів бюджету залишається соціальна сфера, освіта та медицина.

Шмигаль поінформував, що до другого читання видатки бюджету збільшено на 50 млрд грн.

Зокрема, додаткові 24 млрд грн пропонується виділити на освіту. За словами глави уряду, 12 млрд передбачається на доплати вчителям і стільки ж - на інвестиційні проєкти в освітній сфері.

Крім того, пропонується додатково спрямувати 6,3 млрд грн на медицину, ще 5 млрд грн - на підтримку ветеранів.

"Дорожній фонд у 2025 році фінансуватися не буде, але на ремонт ділянок, важливих для оборони та функціонування економіки держави, виділяємо 12,6 млрд грн. Також ми передбачали подальшу роботу програми "єВідновлення" і її фінансування у повному обсязі", - зазначив Прем'єр-міністр.

Він наголосив, що цей проєкт бюджету відповідає на головні виклики, які стоять перед державою.

"Це наша гарантія, що Україна матиме необхідні ресурси, аби вистояти, перемогти й стати ще сильнішою", - заявив Шмигаль.