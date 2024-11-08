Фонд гарантування у жовтні продав активів банків-банкрутів на ₴195 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у жовтні 2024 року продав активів неплатоспроможних банків на 194,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО, передає Укрінформ.

"Фонд гарантування вкладів у жовтні продав активів на 195 млн грн, що у 5 разів перевищило показник попереднього місяця за сумою продажу. Загалом жовтень став одним із найрезультативніших місяців за підсумками продажу активів з початку року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 73% від цієї суми - 141,6 млн грн - отримано від продажу прав вимоги за кредитами та дебіторської заборгованості, що перебували на балансі банків. Ще 47 млн грн - ціна реалізації нерухомого майна банків, 2,1 млн грн - земельних ділянок, 1,8 млн грн - транспорту.

Лідером із продажу активів став Промінвестбанк (151,7 млн грн), на другому місці - МР Банк (22 млн грн), на третьому - Мегабанк (10,5 млн грн).

За результатами успішних аукціонів за жовтень отримано оплату за 46 лотів на суму 37,8 млн грн. Кошти за 27 лотів на суму 156,8 млн грн очікуються.

Як нагадали у Фонді, у разі відмови переможця аукціону перерахувати кошти за лот, він втрачає гарантійний внесок, а право придбати активи переходить наступному за сумою пропозиції учаснику аукціону, якщо такий був.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 21 листопада виставляє на продаж міжгалузевий пул активів пʼяти банків за стартовою ціною 69,5 млн грн.