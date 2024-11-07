В Україні п'ять нових виробників приєдналися до програми компенсації за техніку

До державної програми часткової компенсації витрат на українську техніку та обладнання долучилися пʼять нових виробників. Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Державна програма часткової компенсації витрат на українську техніку та обладнання активно розвивається. До програми долучилися пʼять нових виробників, які загалом запропонували до переліку 40 найменувань техніки та обладнання", - зазначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

Відтепер 15% компенсації нараховуватиметься за придбання продукції таких підприємств:

* ТОВ "ТДС Укрспецтехніка" (Київська область) - на навантажувачі;

* ТДВ "Дизельмаш - КГУ" (Миколаївська область) - на когенераційні установки;

* ТОВ "Завод Кобзаренка" (Сумська область) - на причепи й напівпричепи різних модифікацій та цистерни;

* ТДВ "Укрліфтсервіс" (Київ) - на ліфти;

* ТОВ "Чернігівський автозавод" (Чернігів) - на автобуси "Еталон".

Крім цього, перелік доповнено продукцією виробників, які долучилися до програми раніше, а саме ТОВ "Завод Євроформат" (ліфти пасажирські різних модифікацій) та ТОВ "Велмаш-Україна" (причепи).

Загалом покупці наразі мають доступ до майже 140 позицій від 14 українських виробників, які долучилися до програми.