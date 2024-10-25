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АНАЛІТИКА

На випадок перемоги. Республіканці готують план на перші 100 днів Трампа, - The Hill

17:21 25.10.2024 |

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Республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Джерела видання зазначають, що республіканці в Сенаті та Палаті представників очікують, що зможуть контролювати Білий дім і Конгрес після виборів, тому "накривають стіл".

Лідери республіканців в обох палатах складають програму на перші 100 днів перебування Дональда Трампа на посаді. Вони очікують швидко перейти до узгодження бюджету, який передбачає обіцянку скоротити податки на трильйони доларів.

У Республіканській партії розглядають можливість фінансування нової великої ініціативи з безпеки кордонів, яка включатиме завершення будівництва стіни Трампа, і, можливо, припинення фінансування тих частин уряду, які, як стверджують союзники Трампа, стали "озброєними" під час каденції Байдена.

Як пише The Hill, головним пріоритетом республіканців буде продовження дії закону про скорочення податків, знакового законодавчого досягнення Трампа, до закінчення терміну його дії наприкінці 2025 року.

Нещодавно помічники ключових республіканців, зокрема лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконела, лідера республіканців у Палаті представників Стіва Скаліза та спікера Майка Джонсона проводили зустріч з цього приводу.

Відомо, що Джонсон часто контактував з Трампом останніми місяцями, а Скаліз казав, що спілкувався з експрезидентом щодо його пріоритетів на 2025 рік.

За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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