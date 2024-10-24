Проблеми через відключення світла відчули 87% українських підприємств, – опитування ЕВА

Перебої з електропостачанням влітку вплинули на операційну діяльність 87% компаній в Україні.

Зокрема, 67% підприємств були змушені призупиняти роботу внаслідок відключень, 60% компаній повідомили про зростання собівартості продукції, а 48% - про зміни у графіку роботи, свідчать результати опитування Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА) "Розвиток енергетичної незалежності бізнесу".

Крім того, ситуація в енергетиці призвела до скорочення виробництва чи надання послуг у 36% опитаних підприємств, у 11% - до зриву контрактів, у 3% - до повної зупинки роботи.

Водночас імпортом електроенергії з ЄС наразі користуються меншість компаній. Серед учасників опитування про це повідомили 18% підприємств, ще 5% планують скористатися цією можливістю. Водночас більшість, а саме 60% не користуються та не мають таких планів. Ще 17% компаній вказали, що їм бракує інформації щодо можливості комерційного імпорту.

При цьому тільки 17% опитаних підприємств залучали зовнішнє фінансування для розбудови енергетичної інфраструктури. Майже половина компаній, а саме 43% зазначили, що не мали такої потреби. 23% зазначили, що фінансування є недоступним (довгі процедури або високі вимоги), а 20% бракує інформації про доступні програми.

"До основних перепон до реалізації проєктів відновлення і розбудови проєктів енергетичної інфраструктури в Україні респонденти відносять, безперечно, воєнні дії та ризики інвестування. Водночас бізнес повідомляє і про бюрократію на ринку електроенергії, непрозорість процедур, зарегульованість, нестачу фінансування, корупційні ризики, відсутність прогнозованості", - зазначають у ЄВА.

Наразі власну готовність до зимового сезону бізнес оцінює на 3,84 балів з 5-ти. А підтримку держави у цьому контексті компанії оцінили у 2 бали.

Водночас більшість компаній не прогнозують суттєвих змін у своїй роботі протягом зимового сезону. Так, 82% планують працювати у штатному режимі. Скорочення операційної діяльності прогнозують 13% респондентів, а 20% - очікують збитки. Водночас деякі компанії навіть розраховують на пожвавлення активності (2%) та прибутковість (4%).

Дослідження "Розвиток енергетичної незалежності бізнесу" вперше проводиться Європейською Бізнес Асоціацією у 2024 році. Опитування проводилось з 10 вересня до 7 жовтня. Участь в опитуванні взяли 83 керівників та топменеджерів компаній-членів ЕВА.