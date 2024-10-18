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Швеція приєднується до ІТ-коаліції та посилює підтримку України - Міноборони
17:59 18.10.2024 |
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Міністр оборони Швеції Пол Йонсон у п'ятницю, 18 жовтня, підписав декларацію про приєднання Швеції до ІТ-коаліції, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
"Це важливий крок щодо зміцнення нашої співпраці", - прокоментував міністр оборони України Рустем Умєров.
Він наголосив, що Швеція продовжує надавати військову допомогу, зокрема, працює над переданням Україні двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення.
"Також обговорили з паном Йонсоном можливості посилення Повітряних сил України та навчання одного з наших підрозділів", - додав Умєров.
Крім того, повідомив він, Україна зацікавлена в розвитку взаємодії в таких сферах, як телекомунікації та співпраця зі шведськими оборонними компаніями.
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