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Зеленський: На сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за держрахунок і поставлені на фронт
23:36 14.10.2024 |
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Радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін у понеділок доповів про виробництво вітчизняного ОПК і постачання в армію, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"На сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені державним коштом і поставлені на фронт. І це тільки те, що робить держава. Є також постачання від волонтерів, від усіх, хто підтримує", - сказав Зеленський у відеозверненні в понеділок увечері.
Президент подякував усім, хто робить армію України технологічною, зокрема всім українським виробникам, усьому державному сектору та всім партнерам, які вкладаються у виробництво дронів в Україні.
"Ми й надалі нарощуватимемо ці постачання, і головне, щоб технологічний розвиток допомагав нам берегти життя наших воїнів", - наголосив глава держави.
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