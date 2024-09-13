Стармер про заяву Путіна: Британія не прагне конфлікту з РФ

Великобританія не прагне конфлікту з Росією, заявив у четвер, 12 вересня, британський прем'єр Кір Стармер. Як передає

Sky News, таким чином він відреагував на заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що застосування Україною західних ракет для ударів вглиб території РФ нібито означатиме пряму участь у війні країн НАТО.

"Це зовсім не є нашим наміром (втягуватися в конфлікт з РФ - Ред.)", - заявив Стармер під час перельоту до США, де він має зустрітися з президентом Джо Байденом у п'ятницю.

Британський прем'єр також наголосив, що саме Росія розпочала цю війну та незаконно вторглася в Україну. "Росія могла б негайно припинити цей конфлікт, - наголосив він. - Україна має право на самооборону, і ми, очевидно, абсолютно повністю підтримуємо право України на самооборону", - зазначив Стармер.

The Guardian: рішення по Storm Shadow вже є

Днями британська газета The Guardian з посиланням на джерела в уряді повідомила про те, що Великобританія ухвалила рішення дозволити Україні застосовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території Росії. Саме тому, за даними джерел видання, й відбувся спільний візит до Києва 11 вересня держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС Великобританії Девіда Леммі.

Втім не очікується, що це рішення буде публічно оголошене в п'ятницю, 13 вересня, коли прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер зустрінеться з Джо Байденом у Вашингтоні.

Також видання вказало, що державний секретар США Ентоні Блінкен "дав найсильніший натяк" на те, що Білий дім збирається зняти обмеження на використання Україною дальнобійної зброї, поставленої Заходом, для ударів по ключових військових об'єктах в Росії. Як припускає The Guardian, цілком можливо, що рішення вже було ухвалене в приватному порядку.

Президент РФ Володимир Путін, своєю чергою, заявив, що застосування Україною західних далекобійних ракет для ударів по території Росії означатиме пряму участь країн НАТО у війні. За його словами, "зміниться сама суть конфлікту", а Росія "ухвалюватиме відповідні рішення з огляду на ті загрози, які будуть створюватися".