Блінкен прокоментував можливість збиття Польщею російських повітряних цілей

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Америка стоїть на боці Польщі, коли мова йде про порушення повітряного простору російськими цілями.

На цьому він акцентував під час зустрічі із очільником польського Міністерства закордонних справ Радославом Сікорським, його слова цитує tvn24, передає "Європейська правда".

Журналісти спитали у Блінкена, чи запитувала польська влада у США про можливість збивати російські об'єкти, що летіли з Росії.

На це він зазначив, що коли йдеться про порушення повітряного простору, то "ми стоїмо на боці Польщі, яка має право на самооборону".

Білнкен нагадав про "залізне зобов'язання за 5 статтею Північноатлантичного договору".

"Президент Байден під час візиту до Польщі сказав, що США захищатимуть кожен дюйм польської землі", - акцентував держсекретар.

Своєю чергою Сікорський заявив, що питання про порушення російськими ракетами території НАТО "нікуди не зникне", і дуже часто мова йде про об'єкти, над якими Москва втрачає контроль.

"Нещодавно у нас були інциденти в Латвії та Румунії, також ми чуємо, що білоруси збивають безпілотники перед тим, як вони пролетять над нашою територією", - додав польський міністр.

Нагадаємо, раніше Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.

В МЗС Польщі уточнили, що Сікорський висловив свою думку, а не позицію уряду.

Тим часом мешканці Польщі вважають, що її військові мають збивати об'єкти, що пролітають над польською територією під час атак Росії на Україну, навіть якщо вони не впевнені, що це за об'єкти.