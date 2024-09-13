Фінансові новини
- |
- 13.09.24
- |
- 03:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
У МВФ назвали збільшення внутрішніх доходів ключовою складовою програми для України
23:31 12.09.2024 |
---
Міжнародний валютний фонд вважає необхідним для України мобілізувати внутрішні доходи, у тому числі запровадити фінансові обмеження та збільшити обсяги податкових надходжень.
Про це сказала в четвер директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, відповідаючи на запитання Укрінформу.
«Щодо конкретного запитання про податки й доходи (в Україні - ред.) до 2025 року я можу сказати, що мобілізація внутрішніх надходжень у середньостроковій перспективі є ключовою складовою програми (EFF - ред.)»,- зазначила представниця МВФ.
Вона підкреслила, що це має допомогти «створити простір для критично важливих витрат». У цьому контексті, за її словами, важливо зберегти «буфери» для реагування на виклики, а також відновити фіскальну та боргову стійкість.
Таким чином вона прокоментувала останні заяви МВФ щодо підсумків п'ятого перегляду програми EFF для України. У Фонді, зокрема, вказали, що бюджет України на 2025 рік має враховувати фінансові обмеження та забезпечення стійкості боргу.
Крім того, у МВФ наголошують на необхідності збільшення в Україні обсягів податкових надходжень, «щоби створити простір для критично важливих витрат, зберегти необхідні резерви та відновити фіскальну стабільність».
Як повідомляв Укрінформ, Україна і МВФ наразі реалізують 48-місячну програму розширеного фінансування EFF, затверджену 31 березня 2023 року. Вона передбачає можливість виділення Україні до $15,6 млрд. При цьому, програма має на меті закріпити політику підтримки фіскальної, цінової та фінансової стабільності, а також економічного відновлення, поліпшення управління та сприяння довгостроковому зростанню в контексті відбудови та шляху України до ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія атакувала судно із вантажем української пшениці для Єгипту
|Рада НБУ затвердила Засади грошово-кредитної політики
|Кудрицький про мету звільнення: Міненерго хоче контролювати інвестиції у відбудову
|Британія дозволила Україні використовувати Storm Shadow для ударів по Росії, - The Guardian
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм