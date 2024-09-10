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Україна до зими розраховує отримати дозвіл імпортувати з Європи до 2,2 ГВт е/е - Шмигаль
14:56 10.09.2024 |
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що переговори із європейськими операторами системи передачі про збільшення потужності для імпорту електроенергії із 1,7 ГВт до 2,2 ГВт завершаться до початку зими.
Про це він сказав на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми на завершальних етапах цих перемовин. Думаю, цьогоріч, перед зимою ми отримаємо рішення ENTSO-E щодо збільшення до 2,2 ГВт цієї спроможності", - сказав Шмигаль.
Він зауважив, що зараз 2,2 ГВт - це максимальна фізична спроможність міждержавних інтерконекторів щодо забезпечення імпорту електроенергії. Водночас, ENTSO-E має розрахувати балансування європейської енергосистеми загалом за умови дозволу Україні збільшити потужність імпорту до 2,2 ГВт.
Як повідомлялося, зараз дозволена потужність міждержавних інтерконекторів на імпорт електрики до України становить 1,7 ГВт. Про перемовини щодо збільшення цієї потужності до 2,2 ГВт стало відомо на початку липня.
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