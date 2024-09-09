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Британія розпочала аудит своєї зовнішньої політики
17:51 09.09.2024 |
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Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про початок трьох стратегічних аудитів своєї зовнішньої політики, покликаних посилити позиції країни на міжнародній арені.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в британському уряді.
Аудити зовнішньої політики Британії, які здійснюватимуть троє зовнішніх експертів, стосуватимуться глобального впливу країни, допомоги з розвитком для інших держав та економічної дипломатії.
"Ці огляди сприятимуть подальшому зміцненню нашої репутації та зв'язків за кордоном і допоможуть сформувати міжнародний підхід міністерства в мінливому світі", - вважає британське МЗС.
Очікується, що результати аудитів будуть представлені до кінця року, а подальша робота над оглядом розвитку продовжиться на початку 2025 року, йдеться в повідомленні.
Чинний лейбористський уряд, який перебуває при владі у Британії з липня, раніше заявляв про наміри перезавантажити відносини з Європейським Союзом і сприяти довгостроковому миру і безпеці на Близькому Сході.
Раніше британський уряд також оголосив про стратегічний аудит Збройних сил, покликаний перевірити їхню готовність протистояти нинішнім загрозам.
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