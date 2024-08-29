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Законтрактуватися за хірургічним пакетом зможуть клініки, на рахунку яких від 200 операцій за 6 міс. - НСЗУ
10:32 29.08.2024 |
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Контракт із Національною службою здоров'я України (НСЗУ) на 2025 рік за пакетом хірургічної меддопомоги в умовах стаціонару зможуть підписати лише ті клініки, які з 1 квітня до 30 вересня 2024 року провели щонайменше 200 операцій.
Як повідомляє НСЗУ на своєму сайті, це передбачено вимогами до контрактування-2025, розміщеними на сайті НСЗУ.
Згідно з ними, умова провести з 1 квітня до 30 вересня щонайменше 200 операцій не поширюється на медзаклади системи Національної академії медичних наук України та системи МОЗ, які не мали відповідного контракту, а також на медзаклади, що розташовані на окупованих або прифронтових територіях.
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