Законтрактуватися за хірургічним пакетом зможуть клініки, на рахунку яких від 200 операцій за 6 міс. - НСЗУ

Контракт із Національною службою здоров'я України (НСЗУ) на 2025 рік за пакетом хірургічної меддопомоги в умовах стаціонару зможуть підписати лише ті клініки, які з 1 квітня до 30 вересня 2024 року провели щонайменше 200 операцій.

Як повідомляє НСЗУ на своєму сайті, це передбачено вимогами до контрактування-2025, розміщеними на сайті НСЗУ.

Згідно з ними, умова провести з 1 квітня до 30 вересня щонайменше 200 операцій не поширюється на медзаклади системи Національної академії медичних наук України та системи МОЗ, які не мали відповідного контракту, а також на медзаклади, що розташовані на окупованих або прифронтових територіях.