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АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» розпочав закупівлю газу на "митний склад" за кредит ЄБРР

08:59 29.08.2024 |

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Група "Нафтогаз" розпочала закупівлю природного газу, який зберігатиметься в режимі "митний склад" (МС), повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії в середу.

За її даними, закупівля здійснюється за рахунок кредитної лінії Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на EUR200 млн, яку відкрито спеціально для формування резервного запасу газу.

У групі уточнили, що в рамках затвердженого минулого місяця прогнозного балансу надходження і розподілу природного газу України на 2024 рік і I квартал 2025-го "Нафтогаз" визначено відповідальним за створення резервного запасу газу на випадок надзвичайних ситуацій.

"Ідеться не про імпорт газу, а про закупівлю за кошти ЄБРР обсягу, що зберігатиметься в режимі "митний склад" і використовуватиметься винятково в разі виникнення надзвичайних ситуацій і лише для потреб бізнесу", - пояснили у пресслужбі.

У "Нафтогазі" додали, що потреби українського населення група має намір закривати за рахунок власного видобутку. "За планового розвитку подій газу власного видобутку цілком вистачить для забезпечення потреб українського населення", - зазначили в компанії.

Як повідомлялося, наприкінці 2022 року "Нафтогаз" залучив кредит ЄБРР під держгарантії на EUR300 млн, за рахунок чого було створено резервний запас природного газу обсягом 748 млн куб. м у режимі "митний склад".

Нову угоду про кредит ЄБРР "Нафтогазу" на EUR200 млн під держгарантії було укладено в листопаді 2023 року. Тоді зазначалося, що вона набуде чинності після оформлення держгарантій. Кредитний ризик із банком розділили Норвегія і Нідерланди.

У липні 2024 року міністр фінансів України Сергій Марченко та керуючий директор ЄБРР у справах України та Молдови Арвід Тюркнер підписали відповідний договір гарантії.

Режим МС дає змогу зберігати природний газ у ПСГ України протягом трьох років без сплати податків і митних зборів під час подальшого його транспортування з території країни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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