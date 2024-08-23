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АНАЛІТИКА

У Швеції з'явилася посада уповноваженого з відновлення України

19:05 23.08.2024 |

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Уряд Швеції 22 серпня створив посаду спеціального уповноваженого з питань відновлення, бізнесу та розвитку України зі статусом посла й призначив на неї Ульріка Тідестрема, колишнього посла Швеції у Грузії та Вірменії. Про це повідомляється на сайті шведського уряду.

Його завданням буде співпраця з урядом України, Євросоюзом, міжнародними фінансовими партнерами, країнами Великої сімки та іншими партнерами.

"Швеція демонструє фантастичну й широку прихильність до України. Як спеціальний уповноважений я сподіваюся на тісну співпрацю зі шведськими компаніями, органами влади та організаціями громадянського суспільства, які підтримують Україну та хочуть брати участь у розбудові й розвитку країни", - сказав новий посланник.

Тідестрем працював також у посольствах в Києві, Варшаві, Гельсінкі, Москві, був ректором дипломатичної програми Департаменту закордонних справ. Він обійме свою нову посаду 26 серпня.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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