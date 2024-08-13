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АНАЛІТИКА

Трамп повернувся на Х

23:38 12.08.2024 |

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Колишній президент США Дональд Трамп, який нині є кандидатом у президенти від Республіканської партії, сигналізував своє повернення на платформу X (Twitter).

Про це повідомляє "Європейська правда".

Уранці 12 серпня Трамп на своєму акаунті в X (Twitter) опублікував кілька дописів, які можуть свідчити про те, що він відновлює активність у соцмережі.

Ідеться, серед іншого, про передвиборчий ролик республіканця, в якому він говорить, що "вони хочуть змусити мене замовкнути, тому що я ніколи не дозволю їм змусити вас замовкнути".

В іншому пості Трамп риторично питає: "Зараз вам живеться краще, ніж коли я був президентом? Наша економіка зруйнована. Наші кордони стерті. Ми - нація, що занепадає".

Також він розмістив анонс інтерв'ю з власником X (Twitter) Ілоном Маском, яке відбудеться о 3:00 у вівторок за київським часом.

Під час президентства Дональд Трамп активно використовував соцмережу для спілкування з виборцями та оголошення кадрових чи політичних рішень. Але у 2021 році його акаунт заблокували після штурму Капітолія.

Маск, який викупив соцмережу у 2022 році, відновив акаунт Трампа, залишивши лише позначки біля постів із фейковою інформацією. Але Трамп не поспішав повертатись на X (Twitter), натомість користуючись власною соцмережею Truth Social.

З кінця 2022 року і до сьогодні експрезидент опублікував у соцмережі Маска лише один допис: тюремну фотографію після його затримання у межах кримінальної справи у штаті Джорджія через спробу впливу на президентські вибори.
Ключові теги: США, Twitter
 

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