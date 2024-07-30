США перекидають танки і БМП з Німеччини на базу у Польщі

Американські військові в рамках посилення східного флангу НАТО перекидають бронетехніку з Німеччини на базу неподалік польського Познаня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Zet.

Повідомляється, що дедалі більше танків і бойових машин на місцевих дорогах спостерігають мешканці Любуського та Великопольського воєводств. Однак регіональна влада заспокоює - цей транспорт не спричинений жодними поточними подіями.

Переміщення є частиною запланованої операції з переміщення військової техніки армії США.

В даний час американська армія переміщує обладнання та транспортні засоби з військових баз у Німеччині на склади в Повідзі. Раніше техніка, що перевозиться, зберігалася на військовому складі в Мангеймі. На американській базі в Повідзі буде розміщено 87 танків, понад 150 бойових машин піхоти і 18 самохідних гаубиць.

Передислокована техніка є частиною посилення східного флангу НАТО збройними силами США. Склади в Повідзі прилягають до аеропорту, що дає можливість у разі потреби миттєво перекидати техніку повітрям разом з боєприпасами. Техніку перекидатимуть до кінця вересня.

"Рух колон між американськими військовими і польською регіональною владою в цьому районі координує Центр координації руху польської армії" - повідомили у Гнєзненському повітовому управлінні.

Раніше стало відомо, що у польському Свентошуві завершили будівництво бази для розміщення понад 1000 військовослужбовців армії США.

Нагадаємо, в лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у Польщу прибули основні сили контингенту США для посилення східного флангу НАТО.