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Ердоган пригрозив, що Туреччина може увійти в Ізраїль
10:30 29.07.2024 |
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Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив у неділю, що Туреччина може втрутитися в ситуацію в Ізраїлі, як вона це робила в минулому в Лівії та у Нагірному Карабасі.
Заяву Ердогана наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Ердоган, запеклий критик наступу Ізраїлю в секторі Гази, торкнувся цієї теми, вихваляючи оборонну промисловість Туреччини.
"Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не міг робити ці безглузді речі з Палестиною. Так само, як ми увійшли в Карабах, так само, як ми увійшли в Лівію, ми можемо зробити те ж саме з ними", - сказав Ердоган на зборах своєї Партії справедливості і розвитку у його рідному місті Різе.
"Немає жодної причини, чому ми не можемо цього зробити... Ми повинні бути сильними, щоб зробити ці кроки", - додав Ердоган.
Схоже, що президент Ердоган мав на увазі минулі дії Туреччини. У 2020 році Туреччина відправила військовослужбовців до Лівії на підтримку визнаного ООН уряду національної єдності Лівії.
Водночас Туреччина заперечує свою безпосередню роль у військових операціях Азербайджану в Нагірному Карабасі, але минулого року заявила, що використовує "всі засоби", включаючи військову підготовку і модернізацію, аби підтримати свого близького союзника.
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