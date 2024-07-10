Фінансові новини
- |
- 10.07.24
- |
- 06:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Росії почали додавати заборонений «м'ясний клей» у продукти для збільшення об'єму
23:48 09.07.2024 |
---
Російські підприємства почали масово додавати до продуктів заборонену добавку трансглютаміназу, відому як "м'ясний клей". Так, 2023 року було виявлено 25 випадків її використання - удвічі більше, ніж 2022 року. За перші шість місяців цього року трансглютаміназу виявили вже в 28 пробах.
Відповідну інформацію з'ясував Росспоживнагляд, передає The Moscow Times.
Добавка модифікує структуру білків і застосовується збільшення об'єму продукту. Також вона дозволяє у 10 разів скоротити виробничий цикл та заощадити на природних заквасках.
Найчастіше добавку використовували для виробництва ковбаси, сосисок та сиру. Також її знаходили у продуктах переробки м'яса птиці та дитячому харчуванні.
Мікробна трансглютаміназа не може законно застосовуватися в харчовій промисловості, оскільки цей фермент заборонений в Росії з 2020 року. Також її не можна використати на території Євразійського економічного союзу. При цьому оборот добавки не обмежений - вона знаходиться у вільному продажу.
Як зазначається, вживання продуктів з "м'ясним клеєм" становить загрозу здоров'ю людини. Зокрема, трансглютаміназа підвищує ризик бактеріального зараження та хвороб харчового походження. Особливо небезпечна вона для людей із ослабленою імунною системою, харчовою алергією, захворюваннями шлунково-кишкового тракту, чутливістю до глютену або целіакією. Крім того, високий рівень споживання обробленого м'яса підвищує ризик розвитку раку товстої кишки та серцево-судинних захворювань.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Салліван: НАТО призначить в Україні представника для поглиблення відносин
ТОП-НОВИНИ
|У Держдепі США прокоментували ідеї України і Польщі щодо збиття російських ракет
|Україна отримає від Євросоюзу грантів на 5,3 мільярда євро: підписано фінансову угоду
|Третій Patriot, морські катери та дрони Vector: Україна отримала від Німеччини нове озброєння
|В безпековій угоді зафіксовано формування в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :