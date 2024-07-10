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Найвищий суд Іспанії закрив справу про «тероризм» проти лідера сепаратистів Каталонії
23:38 09.07.2024 |
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Верховний суд Іспанії у вівторок, 9 липня, припинив розслідування так званої справи про тероризм стосовно колишнього президента Каталонії і лідера сепаратистської партії Junts Карлеса Пучдемона.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
Розслідування, почате в лютому, стосувалось групи "Демократичне цунамі" - каталонської групи, яка брала активну участь у протестах після ув'язнення 13 лідерів сепаратистів у результаті референдуму про незалежність у 2017 році.
Дії "Демократичного цунамі" - зокрема блокування шляху до аеропорту Барселони - слідчий суддя визначив як "вуличний тероризм", заявивши, що Пучдемон безпосередньо був причетний до них.
Але суддя іспанського Верховного суду Сусана Поло нині постановила закрити розслідування стосовно Пучдемона, оскільки слідчий суддя у червні 2021 року неправомірно продовжив своє розслідування стосовно "Демократичного цунамі".
Через процесуальну помилку всі розслідування, здійснені відтоді, зокрема й стосовно Пучдемона, є недійсними.
Це рішення, однак, не впливає на ордер на арешт лідера сепаратистів Каталонії в іншій справі про розтрату коштів і непокорі, які передбачають тюремне ув'язнення терміном до восьми років.
Їх мав би зняти закон про амністію каталонських сепаратистів, ініційований урядом прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса для отримання підтримки каталонських партій. Але іспанський суд відмовився поширювати його дію на Пучдемона.
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