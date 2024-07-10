Швейцарія подала заявку на приєднання до європейської ініціативи ППО «Небесний щит»

Нейтральна Швейцарія подала заявку на приєднання до проєкту спільної європейської протиповітряної оборони "Небесний щит" (ESSI).

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

Згідно із заявою уряду країни, міністр озброєнь Урс Лоер підписав заявку на приєднання в цього проєкту у понеділок.

Країни-члени ESSI, до яких також входять Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Угорщина, Латвія та Литва, тепер можуть висловити свою думку щодо заявки Швейцарії.

Після консультацій країни-члени мають два місяці, щоб дати свою згоду або висловити застереження щодо приєднання Швейцарії до проєкту, зазначив уряд.

У квітні Федеральна рада (уряд) нейтральної Швейцарії схвалила декларацію про приєднання до проєкту спільної європейської протиповітряної оборони "Небесний щит" (ESSI).

ESSI - це німецька ініціатива з наземної протиповітряної оборони (BODLUV) в Європі.

Ініціатива була започаткована в серпні 2022 року і ґрунтується на необхідності посилення протиповітряної оборони в Європі і кращого об'єднання зусиль. Декларацію про приєднання до Меморандуму про взаєморозуміння вже підписали одинадцять країн.

Метою ESSI є краща координація і, за необхідності, об'єднання проєктів із закупівель протиповітряної оборони в Європі задля використання ефекту масштабу при закупівлі систем і поліпшення оперативної сумісності між країнами-партнерами.

У лютому стало відомо, що Туреччина і Греція офіційно приєднаються до очолюваного Німеччиною проєкту спільної європейської протиповітряної оборони "Небесний щит".

З нейтральних країн в ініціативі також бере участь Австрія.