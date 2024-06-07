Нідерланди разом із Данією будуть виробляти БМП CV90 для України

Нідерланди почнуть спільно з Данією виготовляти бойові машини піхоти CV90 для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Нідерландів.

Зазначається, що країна вирішила взяти участь у шведському фонді зі створення бойових машин піхоти CV90 для України спільно з Данією та виділила на це 400 млн євро.

При цьому уточнюється, що переважно вони будуть вироблятися в Нідерландах. Також у Німеччині запускається європейська лінія збирання ракет до ЗРК Patriot через попит Нідерландів.

В уряді уточнили, що інвестиції потрібні, оскільки ситуація з безпекою в Європі погіршилася через російське вторгнення в Україну. Водночас нарощування виробництва та постачання військової техніки та боєприпасів у Нідерландах та Європі відбувається надто повільно, а Європа має стати менш залежною від поставок ззовні.

Поставки CV90 для України

Україна вже отримала партію БМП CV90 від Швеції та успішно використала їх для боїв із російськими військовими.

Наприкінці минулого року Швеція та Данія домовилися про подальшу підтримку України в контексті передачі бойових машин піхоти CV90.