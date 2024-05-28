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АРМА повернула кошти «Добробуту» з нарахованими відсотками
12:04 28.05.2024 |
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АРМА повернула кошти ТОВ "ДОБРОБУТ", як законному власнику, з нарахованими відсотками більше 200 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба Агентства з розшуку, повернення та менеджменту активів (АРМА).
"Це стало можливим завдяки надходження до АРМА судового рішення, яким скасовано арешт коштів, які раніше були передані до Агентства з розшуку та менеджменту активів в управління", - йдеться в повідомленні.
За результатом розгляду заявки законного власника, АРМА прийняло рішення щодо повернення грошових коштів. Сума виплат склала 1,83 млн гривень, де 205 тис гривень - сума нарахованих банком відсотків.
Таким чином, як повідомили в АРМА, Агентство забезпечує законному власнику не тільки збереження його коштів, а й збільшення їх ефективної вартості.
"Варто зазначити, що фактичне повернення коштів здійснюється протягом трьох днів, за умови наявності судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень, яке набрало законної сили та надання повного пакету документів, що підтверджує законного власника коштів", - розповіли в пресслужбі.
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