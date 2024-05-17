Допомога ЄБРР з лютого 2022 року сягнула майже €4 мільярдів - Мінфін

З початку повномасштабного вторгнення РФ допомога Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Україні сягнула майже 4 млрд євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"ЄБРР є лідером у підтримці ініціатив з сприяння енергоефективності, підтримки ліквідності ключових підприємств державного сектору економіки, відбудови інфраструктури та забезпечення роботи приватного сектору. З початку повномасштабного вторгнення допомога банку сягнула майже 4 млрд євро. Завдяки мобілізованим ресурсам нам вдалося забезпечити фінансування критично важливих видатків у енергосекторі та стабільність роботи системи передачі електроенергії", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Станом на травень 2024 року загальний обсяг спрямованого Україні фінансування ЄБРР за весь період співпраці становить понад 19,5 млрд євро. На стадії реалізації в державному секторі знаходиться 10 спільних проєктів загальним обсягом позик 2,1 млрд євро. У 2024 році в межах проєктів, що реалізуються, вибірка становить понад 150 млн євро.

У Мінфіні зазначають, що банк зробив вагомий внесок у забезпечення безперебійного проходження опалювальних сезонів 2022/2023, 2023/2024 років та підготовку до опалювального сезону 2024/2025 років. Зокрема, за діючими проєктами з підтримки ліквідності та стійкості ключових суб'єктів господарювання критично важливої інфраструктури, таких як НЕК «Укренерго», НАК «Нафтогаз України», АТ «Укрзалізниця» загальний обсяг виділеного фінансування становить до 1,3 млрд євро.

Як повідомлялося, Національний банк України та Європейський банк реконструкції та розвитку співпрацюватимуть для підтримки фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів війни в Україні.

