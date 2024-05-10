Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай і Угорщина підписали майже 20 угод, зокрема про «стратегічне партнерство»

23:52 09.05.2024 |

---

 

Під час візиту Сі Цзіньпіна до Будапешта 9 травня Угорщина і Китай підписали низку нових угод, спрямованих на поглиблення економічної та культурної співпраці, зокрема угоду про "стратегічне партнерство".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації агентства АР.

Сі та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провели переговори в Будапешті в межах візиту китайського лідера у його п'ятиденному європейському турне.

Під час брифінгу за підсумками переговорів Орбан високо оцінив "безперервну, безперервну дружбу" між двома країнами і пообіцяв, що Угорщина і надалі прийматиме у себе китайські інвестиції.

За словами Сі, що він та Орбан погодилися, що китайська "Ініціатива Пояс-Шлях" "цілком відповідає стратегії Угорщини щодо відкриття на схід", а Пекін підтримує прагнення Будапешта відігравати більшу роль у просуванні китайсько-європейських відносин.

Угорські та китайські посадовці уклали угоду про "стратегічне партнерство" і підписали 18 інших угод і меморандумів про взаєморозуміння.

Жодних оголошень про інвестиції не пролунало, та голова угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Пекін може профінансувати два проєкти залізничних маршрутів, пов'язаних зі сполученням Будапешта.

Наприкінці минулого тижня лідер Китаю розпочав своє кількаденне турне європейськими країнами. Після Франції він здійснив державний візит до Сербії, а нині - прибув до Угорщини, відносини якої з Китаєм назвав хорошим прикладом для Європи.

Перед візитом до Угорщини цього тижня Сі Цзіньпін опублікував у провладних угорських ЗМІ статтю, де в піднесених тонах описує 75-річчя дипломатичних відносин між двома країнами.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5518
  0,1690
 0,43
EUR
 1
 42,4312
  0,1144
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3000  0,10 0,27 39,8372  0,10 0,25
EUR 42,2144  0,05 0,13 42,9564  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5200  0,18 0,46 39,5400  0,18 0,46
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес