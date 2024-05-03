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МОЗ пришвидшить передачу Фонду держмайна своїх об'єктів для подальшої приватизації
23:02 02.05.2024 |
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Керівництво Фонду державного майна та Міністерства охорони здоров'я домовилися спільно сформувати законодавчі зміни для пришвидшення передачі на приватизацію медичних закладів, що не використовуються за призначенням.
Про це повідомив у Телеграмі голова ФДМУ Віталій Коваль, передає Укрінформ.
«Сьогодні провів конструктивну робочу зустріч з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком. Проговорили подальшу передачу державного майна, яке перебуває на балансі міністерства і не використовується, в управління Фонду. Мова йде про санаторії, недобуди й інші приміщення», - йдеться в повідомленні.
За інформацією Коваля, МОЗ уже передало Фонду 22 обʼєкти. Аби пришвидшити процес, відомчі команди домовилися сформувати спільні пропозиції змін до законодавства щодо збільшення кількості обʼєктів приватизації та оренди, враховуючи міжнародний досвід.
Як повідомлялося, Фонд державного майна України оголосив на 7 травня приватизаційний аукціон з продажу ДП«Миколаївське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство».
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