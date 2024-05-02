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Обсяги купівлі валюти населенням у квітні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $727,71 млн.
16:49 02.05.2024 |
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Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).
Зокрема, у квітні населення суттєво збільшило обсяги купівлі готівкової валюти до $1,95 млрд, а її обсяги її продажу майже не змінилися - $1,28 млрд.
Водночас фізичні особи придбали безготівкової валюти на $0,36 млрд, а продали - на $0,3 млрд. Ці показники також майже не змінилися, порівняно із березнем.
Як повідомлялося, обсяги купівлі валюти населенням у березні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $574,8 млн - це найнижчий показник з вересня 2023 року. Так, у лютому обсяги чистої купівлі валюти населенням сягали $824,5 млн, а у січні та грудні минулого року перевищували $1 млрд.
Нагадаємо, у 2023 році українці продали валюти на $18,2 млрд, а купили - на $23 млрд. Чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд.
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