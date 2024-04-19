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АНАЛІТИКА

Кількість офіційно безробітних українців у березні зросла на 8%

23:29 19.04.2024 |

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Кількість зареєстрованих непрацевлаштованих громадян зросла в березні на 7,9% - до 118,5 тис., здебільшого за рахунок збільшення четвертий місяць поспіль чисельності безробітних жінок, зокрема за минулий місяць - на 7,6 тис., до 91,9 тис.

Як свідчать дані Національного банку України (НБУ), оприлюднені в п'ятницю, кількість безробітних збільшилася також і серед осіб віком до 35 років - на 2,3 тис., до 27,1 тис.

Уточнюється, що така тенденція триває із січня 2024 року.

Як і попереднього місяця, найбільшу кількість безробітних громадян зафіксовано в таких областях: у Запорізькій (8,9 тис.), Харківській (8,6 тис.), Дніпропетровській (8,4 тис.), Сумській (7,3 тис.) і Полтавській (6,4 тис.).

Згідно з інформацією центробанку, кількість безробітних, які отримують допомогу, збільшилася з 46,6 тис. до 51,2 тис., тоді як кількість вакантних місць також зросла до 44,5 тис. з 41 тис. у лютому.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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