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АНАЛІТИКА

Німеччина відкриє в Києві центр протезування

23:10 19.04.2024 |

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У п'ятницю, 19 квітня, Берлін прийняв на лікування 60 поранених українських військових. Про це повідомив правлячий мер Берліна Кай Веґнер (Kai Wegner) під час відкриття оперного гала-концерту "Відбудуй Україну", який проходить у Концертному домі (Konzerthaus Berlin) на площі Жандарменмаркт.

Серед поранених - чоловіки, які не мають кінцівок, зазначив він. "Ми забезпечимо повернення мобільності цим людям. Крім того, ми приймемо на навчання лікарів, які займатимуться протезуванням. Це потрібно, оскільки восени, як заплановано, ми відкриємо у Києві центр протезування "Берлін-Київ", - повідомив мер Берліна.

Веґнер наголосив, що Україна бореться за "наші спільні цінності". "Свобода переможе. Демократія і свобода виявляться сильнішими за брутальний напад Путіна на Україну. Ми з Україною", - додав посадовець.

Гала-концерт "Відбудуй Україну"

Оперний гала-концерт "Відбудуй Україну" проходить за ініціативи німецького підприємця і політика Гаральда Кріста (Harald Christ) та його фонду "За демократію та різноманітність". Патронам заходу стали голова Європейської Комісії Урсулафон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та керівний бургомістр Берліна Кай Веґнер.

Квитки на концерт були цілком розпродані, на концерті перебувають понад 1500 гостей, серед яких багато знаменитостей з політики, бізнесу та представників громадськості. Зібрані під час заходу кошти підуть на потреби України, зокрема, на проєкт у рамках ініціативи Володимира Кличка #WeAreAllUkrainians, що переслідує мету створення громадських центрів у зруйнованих містах. Саме тут травмовані діти та молодь знаходять частинку нормальності - в розпал війни, що триває.

DW транслює гала-концерт у прямому ефірі на платформі YouTube на каналі DWClassicalMusic
та на YouTube-каналі DW українською.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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