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Лавров: Швейцарія – «відверто ворожа країна»
22:00 19.04.2024 |
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Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Швейцарія не може приймати мирну конференцію щодо війни в Україні, тому що з нейтральної держави перетворилась у "відверто ворожу".
Як пише "Європейська правда", такими міркуваннями голова російської дипломатії поділився в інтерв'ю російським пропагандистам із Sputnik, "Говорит Москва" і "Комсомольская правда".
Лавров каже, що для Росії Швейцарія як майданчик для переговорного процесу щодо України "просто не підходить".
"Вона ніяка не нейтральна сторона, вона з нейтральної перетворилася на відверто ворожу", - додав він.
Голова російського МЗС знову відкинув запропоновану Україною "формулу миру" з 10 пунктів, але сказав, що Москва "поважає" позицію Китаю - який пропонував скликати "прийнятну" для Росії та України мирну конференцію (не уточнивши, якою вона може бути).
Дводенна конференція високого рівня щодо врегулювання війни в Україні - інавгураційний Саміт миру - відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня.
Росія вже говорила, що не братиме участі в переговорах.
Президент Зеленський говорив, що розроблені у Швейцарії деталі мирного плану деякі "представники континентів" передадуть РФ.
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