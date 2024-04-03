У НКРЕКП не виключають зміни ціни на електроенергію для населення з 1 травня

Голова Нацкомісії з енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк допустив зміни у питанні забезпечення електроенергією населення (ПСО), якому до 1 травня різницю у тарифах та ринковій ціні покривають Енергоатом та Укргідроенерго. Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

"Будуть або зміни, або продовження ПСО щодо населення в наявному варіанті... Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше", - цитує агентство Тарасюка.

Голова Нацкомісії зазначив, що ситуація у всіх енергокомпаній дуже складна через російські обстріли енергоінфраструктури.

"Всій енергосистемі складно. Я не знаю жодної компанії, якій зараз не складно", - сказав Тарасюк.

Раніше після пошкоджень ДніпроГЕС масованим ударом РФ 22 березня голова Укргідроенерго Ігор Сирота зазначив, що виконання компанією ПСО щодо населення під загрозою, оскільки гідроелектростанція втратила через удар близько 1000 МВт потужності.

Після пошкодження ДніпроГЕС міністр енергетики Герман Галущенко також заявив, що рішення про перегляд тарифів на електрику для населення уряд ухвалюватиме після фіксації наслідків масованої атаки РФ на об'єкти енергетики.

Згідно з чинною схемою ПСО, Енергоатом та Укргідроенерго компенсують постачальникам електроенергії різницю між тарифом для населення у 2,64 грн/кВт-год та ринковою ціною ресурсу зі своїх коштів.