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Пашинян назвав загрозою для Вірменії «уряд» Нагірного Карабаху у вигнанні
13:41 28.03.2024 |
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Вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив, що дані про те, що в країні діє "уряд у вигнанні" так званої "Нагірно-Карабаської республіки", є загрозою для національної безпеки.
Його заяву наводить News.am, повідомляє "Європейська правда".
Пашинян коментував слова так званого "очільника" Карабаху Самвела Шахраманяна, який в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro розповів, що "уряд НКР" у вигнанні існує і перебуває в Єревані.
"Деякі кола, з числа насильно переміщених з Нагірного Карабаху, вільно чи мимоволі вживають дій і кроків, які створюють загрозу національній безпеці Вірменії, заявляють про якісь уряди у вигнанні тощо", - сказав він.
Пашинян підкреслив, що у Вірменії "є один уряд" і не може існувати якогось іншого.
"Якщо хтось у Вірменії ідентифікує себе як уряд, це проблема національної безпеки Вірменії, і я сподіваюся, що наявність цієї проблеми не означатиме, що наші органи припустилися помилки у своїй роботі", - додав Пашинян.
Нагадаємо, Шахраманян підписав указ про розпуск усіх державних установ Карабаху до 1 січня 2024 року - з цього дня самопроголошена республіка офіційно припиняє своє існування, йшлося в указі.
Відповідний указ вийшов після блискавичної одноденної військової операції Баку, розпочатої 19 вересня, у результаті якої Азербайджан фактично повернув під свій контроль Нагірний Карабах.
Як наслідок, з Карабаху до Вірменії виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен.
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