Пашинян назвав загрозою для Вірменії «уряд» Нагірного Карабаху у вигнанні

Вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив, що дані про те, що в країні діє "уряд у вигнанні" так званої "Нагірно-Карабаської республіки", є загрозою для національної безпеки.

Його заяву наводить News.am, повідомляє "Європейська правда".

Пашинян коментував слова так званого "очільника" Карабаху Самвела Шахраманяна, який в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro розповів, що "уряд НКР" у вигнанні існує і перебуває в Єревані.

"Деякі кола, з числа насильно переміщених з Нагірного Карабаху, вільно чи мимоволі вживають дій і кроків, які створюють загрозу національній безпеці Вірменії, заявляють про якісь уряди у вигнанні тощо", - сказав він.

Пашинян підкреслив, що у Вірменії "є один уряд" і не може існувати якогось іншого.

"Якщо хтось у Вірменії ідентифікує себе як уряд, це проблема національної безпеки Вірменії, і я сподіваюся, що наявність цієї проблеми не означатиме, що наші органи припустилися помилки у своїй роботі", - додав Пашинян.

Нагадаємо, Шахраманян підписав указ про розпуск усіх державних установ Карабаху до 1 січня 2024 року - з цього дня самопроголошена республіка офіційно припиняє своє існування, йшлося в указі.

Відповідний указ вийшов після блискавичної одноденної військової операції Баку, розпочатої 19 вересня, у результаті якої Азербайджан фактично повернув під свій контроль Нагірний Карабах.

Як наслідок, з Карабаху до Вірменії виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен.