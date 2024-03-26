У Києві відбулася зустріч Умерова і Сирського з делегацією Європарламенту

У Києві відбулася зустріч міністра оборони України Рустем Умерова разом із головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським із делегацією голів комітетів Європейського парламенту, повідомляє в понеділок Міністерство оборони України.

Як повідомляється, Рустем Умеров відзначив велике значення допомоги Європарламенту та Європейського Союзу Україні для протистояння російській агресії.

"Ми в Європі повинні бути єдині в боротьбі проти російської агресії", - сказав міністр оборони України.

Рустем Умеров і Олександр Сирський поінформували європейську делегацію про поточну ситуацію на фронті.

Головнокомандувач ЗСУ сказав, що пріоритетними потребами Сил безпеки є системи протиповітряної оборони, ракети до них, артилерійські системи і боєприпаси, а також далекобійні вогневі засоби.

Він наголосив на важливості продовження підготовки українських військових у рамках місії ЄС.

Зі свого боку голова комітету закордонних справ Європейського парламенту Девід Макалістер сказав, що візит одразу кількох голів комітетів Європарламенту до України є сигналом непохитної всепартійної підтримки України Європарламентом у боротьбі проти російської агресії.

"Ми цінуємо відвагу українських військових. Ми продовжимо вас підтримувати і будемо вимагати давати Україні те, що вам насправді потрібно", - сказав він.