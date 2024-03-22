Лідери ЄС застерігають Іран від надання РФ балістичних ракет - висновки Європейської ради

Лідери Європейського союзу висловлюються за посилення санкцій для Росії і закликають треті сторони негайно припинити надавати підтримку агресивній війні проти України і, зокрема, Іран не передавати Москві балістичні ракети.

Про це йдеться у висновках Європейської ради, схвалених у четвер у Брюсселі.

Привітавши ухвалення 13-го пакета санкцій, Європейська рада закликала до подальших кроків щодо послаблення спроможності Росії продовжувати вести агресивну війну, в тому числі шляхом посилення санкцій.

"Повне та ефективне здійснення санкцій має вирішальне значення. Європейська рада просить Раду і Комісію поліпшити обмін інформацією, посилити реалізацію, розширити дії ЄС і держав-членів із третіми країнами, а також закрити всі лазівки як усередині Союзу, так і за його межами. Це охоплює запобігання обходу санкцій через треті країни і забезпечення їхнього дотримання, зокрема щодо дочірніх компаній ЄС за кордоном", - окреслили сферу дій лідери ЄС.

Вони також вказали, що доступ Росії до чутливих предметів і технологій, що мають значення для бойових дій, має бути обмежений максимально можливою мірою, зокрема й шляхом націлювання на організації в третіх країнах, які дають змогу обходити ці лазівки.

"Європейська рада закликає Високого представника та Комісію підготувати подальші санкції проти Білорусі, Північної Кореї та Ірану", - доручили лідери ЄС.

Крім цього, Європейська Рада закликала треті сторони негайно припинити надавати матеріальну підтримку агресивній війні Росії проти України.

"Європейська Рада вкрай занепокоєна повідомленнями про те, що Іран може передати Росії балістичні ракети та пов'язані з ними технології для використання проти України після того, як він поставив російському режиму безпілотні літальні апарати, що використовуються в нещадних нападах на цивільне населення України. Якщо Іран зробить це, Європейський Союз готовий відреагувати швидко і в координації з міжнародними партнерами, зокрема новими і значними обмежувальними заходами проти Ірану", - сказано у висновках.