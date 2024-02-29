У Міністерстві оборони США обговорюють, чи варто використовувати близько чотирьох мільярдів доларів, які відомство має для виділення військової допомоги Україні, але без гарантій її заміщення з боку Конгресу.

Про це, як пише "Європейська правда", дізнався американський телеканал CNN.

Згадані чотири мільярди доларів у Пентагону належать до механізму Presidential Drawdown Authority (PDA), які дозволяють виділяти озброєння зі складів армії США. Але відомство наразі не має коштів, щоб замовити нове обладнання взамін тому, що може передати.

Пентагон вважає, що витрачання цих коштів за відсутності додаткового фінансування для України - а отже, відсутності плану поповнення запасів - може вплинути на боєготовність армії США.

Але з огляду на те, що ухвалення допомоги Україні вже кілька місяців застрягло у Конгресі, в американському Міноборони почали обговорювати, чи мають вони "фінансову подушку", аби мати змогу передати Києву зброю на хоча б частину з цих 4 мільярдів доларів.

Співрозмовники CNN наголосили, що жодного остаточного рішення з цього питання наразі немає. Водночас у США вже починають обговорювати вміст потенційного наступного пакета військової допомоги Києву, і одне з джерел повідомило, що там обов'язково будуть "критично важливі боєприпаси".

За словами джерела CNN, також у Пентагоні ведуться дискусії про те, як і де розмістити військову техніку, щоб її можна було якнайшвидше відправити в Україну після того, як будуть знайдені додаткові джерела фінансування.

Останній пакет військової допомоги Києву на суму 250 мільйонів доларів США оголосили 27 грудня. Водночас певна американська зброя, яка була замовлена у виробників за довгостроковими контрактами й була оголошена в попередніх пакетах, ще надходить в Україну.