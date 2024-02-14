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«Рамштайн»: 10 країн ІТ-коаліції підписали угоду про 6-річну співпрацю
21:25 14.02.2024 |
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Держави-учасниці коаліції з розбудови ІТ-спроможностей України, сформованої в межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), 12 лютого завершили підписання угоди про співпрацю.
Про це, як пише "Європейська правда", 14 лютого оголосило Міністерство оборони України.
Як зазначає українське Міноборони, угода ІТ-коаліції є першою серед коаліцій спроможностей, сформованих за підсумками засідань у форматі "Рамштайн".
До неї приєднались Естонія та Люксембург як країни-лідери, а також Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна. Крім того, Велика Британія завершила приєднання до ІТ-коаліції шляхом підписання декларації про наміри.
"Документ закріплює прагнення держав-учасниць надавати допомогу Україні протягом наступних 6 років з метою розбудови взаємосумісної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони та Сил оборони України", - пояснюють у Міноборони.
Також угода визначає ролі держав-учасниць щодо співпраці у межах ІТ-коаліції - зокрема визначає процедуру ухвалення рішень та закупівель і юридично обґрунтовує фінансові внески держав-учасниць.
ІТ-коаліція - це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України під керівництвом Естонії та Люксембургу. Її метою є підтримка Міністерства оборони України та Збройних Сил України у сфері ІТ, зв'язку та кібербезпеки.
Раніше стало відомо, що Нідерланди приєднуються до військової коаліції, яка надасть Україні передові технології безпілотників і посилить її наступальні можливості у війні проти Росії.
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