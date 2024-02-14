ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.02.24

Що саме вони мають на увазі під "ідеальною формою" - незрозуміло. Але, за відгуками користувачів, гарнітура занадто важка і громіздка для тривалого використання. Також вони скаржаться на поганий час автономної роботи, недостатню кількість спеціалізованих застосунків.