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Пентагон: Остін хоче брати участь у «Рамштайні» попри госпіталізацію
09:55 13.02.2024 |
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Глава Пентагону Ллойд Остін має намір взяти участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") попри свою госпіталізацію.
Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Пентагону Пат Райдер.
Райдер підтвердив, що Остін скасував свою поїздку до Брюсселя і засідання групи відбудеться у віртуальному форматі.
"Хоча міністр Остін наразі має намір брати участь у віртуальному засіданні, все залежатиме від стану його здоров'я", - додав представник американського оборонного відомства.
Райдер додав, що за потреби на засіданні Остіна представлятиме помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер, яка перебуватиме в Брюсселі.
Крім того, за його словами, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун також візьме участь у засіданні віртуально з Вашингтона.
Нагадаємо, очільника Пентагону поклали у відділення інтенсивної терапії. Він передав свої обов'язки заступниці Кетлін Гікс.
За прогнозами лікарів, Остін зможе повернутись до виконання своїх обов'язків уже у вівторок, 13 лютого.
Засідання у форматі "Рамштайн" мало відбутись 14 лютого у Брюсселі паралельно із зустріччю міністрів оборони країн НАТО.
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