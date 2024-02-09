Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У «Київ Цифровий» з'явилася функція перегляду мапи укриттів без інтернету

16:40 09.02.2024 |

---

У «Київ Цифровий» з&apos;явилася функція перегляду мапи укриттів без інтернету

 

У застосунку "Київ Цифровий" відтепер можна переглянути мапу укриттів без доступу до інтернету.

Про це повідомили розробники у Facebook.

Користувачам необхідно відкрити головне меню, далі перейти у розділ "Безпека" та натиснути "Мапа стійкості".

Зазначається, що інтернет знадобиться лише один раз під час завантаження мапи. Вона автоматично завантажиться на телефон й після цього можна користуватися сервісом поза мережею.

"На мапу укриттів ми додали пункти обігріву. Тепер одразу під рукою і найближчі сховища, і локації з інтернетом та павербанками", - йдеться у дописі.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,6234
  0,0527
 0,14
EUR
 1
 40,5129
  0,1000
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5580  0,01 0,03 38,0440  0,01 0,04
EUR 40,5400  0,00 0,01 41,2696  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5700  0,01 0,01 37,6000  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес