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Вартість доставки нафти з Близького Сходу в Європу підскочила на 80%
23:54 31.01.2024 |
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Як пише Reuters, вартість доставки нафти з Близького Сходу до Європи підскочила на 80%.
Щоб уникнути проходу через Червоне море, панамський нафтовий супертанкер Grand Bonanza на початку січня вирушив майже в 40-денний рейс, перевозячи 1,8 млн барелів нафти Abu Dhabi для Total Energies. Шлях прокладено з Об'єднаних Арабських Еміратів в обхід Африки до Франції.
«Поїздка займе як мінімум на два тижні більше часу, ніж звичайний маршрут через Суецький канал, і коштуватиме приблизно $5,7 млн, що майже на 80% дорожче, згідно з оцінками джерела у сфері доставки і даними LSEG і Kpler», - зазначає видання.
Цей досвід показує, як напади сил хуситів, що базуються в Ємені, на судноплавство в Червоному морі призводять до зростання витрат і порушення світової торгівлі нафтою. Удар минулої п'ятниці по танкеру з паливом, зафрахтованому Trafigura, підкреслив цей ризик.
Зараз виробники енергоносіїв й трейдери зважують більш високі ціни на триваліші рейси навколо мису Доброї Надії і використовують найбільші танкери з сирою нафтою для управління витратами й ризиками, водночас покупці вимагають знижок, щоб компенсувати військові ризики і вищі надбавки за фрахт.
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