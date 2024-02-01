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АНАЛІТИКА

Військово-морська місія ЄС із захисту кораблів у Червоному морі розпочнеться 19 лютого

23:21 31.01.2024 |

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Військово-морська місія Європейського Союзу для захисту комерційного судноплавства в Червоному морі від ракетних атак повстанців-хуситів в Ємені, як очікується, розпочнеться 19 лютого.

Про це заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

"Морська безпека в Червоному морі значно погіршилася за останні тижні, і ми дуже активно просуваємо роботу над новою морською операцією, щоб діяти в суто оборонному режимі для захисту торгових суден", - підтвердив Жозеп Боррель після неформальної зустрічі міністрів оборони в Брюсселі.

"Наша мета - створити і запустити цю місію Aspidos найпізніше 19 лютого, я сподіваюся, і я впевнений, що ми це зробимо", - додав він. Міністри закордонних справ з усього ЄС мають зустрітися в бельгійській столиці до цієї дати і схвалити цей план.

Підтримувані Іраном повстанці-хусити в Ємені здійснюють ракетні та безпілотні атаки на комерційні судна в Червоному морі з моменту початку наступу Ізраїлю на сектор Газа після смертоносних атак бойовиків угруповання ХАМАС проти Ізраїлю 7 жовтня.

Червоне море є важливим торговим маршрутом, через який проходить приблизно 12% світової торгівлі, в тому числі 30% світових контейнерних перевезень.

Напади змусили деякі великі судноплавні компанії уникати цього регіону на користь довших і, відповідно, дорожчих маршрутів, що призвело до затримок у транспортуванні і вже змусило деякі заводи в Європі тимчасово зупинити виробництво.

Наразі лише п'ять країн-членів публічно заявили, що візьмуть участь у місії: Бельгія, Франція, Німеччина, Греція, Італія.

Деталі, які ще потрібно узгодити до 19 лютого, включають в себе те, який військовий персонал і сили будуть задіяні в місії, яка країна її очолить і де буде розташована штаб-квартира.

Про наміри Євросоюзу створити місію для захисту кораблів у Червоному морі вперше стало відомо позаминулого тижня.

Згідно з пропозиціями Європейської служби зовнішніх справ, з якими ознайомились журналісти, місія передбачатиме "щонайменше три есмінці або фрегати, оснащені системами ППО, з багатоцільовими можливостями протягом щонайменше одного року".

Раніше ЄС розглядав можливість використання для цієї цілі своєї місії "Аталанта" з протидії піратству, яка діє в Індійському океані, але Іспанія виступила проти, хоча не відкинула можливість організації окремої місії.

Свою місію в Червоному морі вже розгорнули США. У грудні розпочалась операція Prosperity Guardian, яка складається зі спеціальної коаліції до 20 партнерів.
 

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