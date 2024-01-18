Голова МЗС Франції: Звинувачення Ізраїлю в геноциді «перетинає межу моралі»

Новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне 17 січня заявив, що Париж не підтримує позов Південно-Африканської Республіки проти Ізраїлю за звинуваченнями в геноциді палестинського населення в секторі Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Під час виступу в парламенті Сежурне заявив, що Франція виступає проти "геноцидної" справи проти Ізраїлю в Міжнародному суді ООН.

"Звинувачення Єврейської держави в геноциді перетинає межу моралі. Поняття геноциду не можна використовувати в політичних цілях", - наголосив він.

У Міжнародному суді ООН 11 січня почався розгляд позову Південної Африки, яка стверджує, що Ізраїль порушує Конвенцію ООН про геноцид, підписану в 1948 році після Голокосту, і вимагає суд зобов'язати Ізраїль припинити військові операції в секторі Гази.

Представники ПАР аргументували, що операція у Газі є складовою системних утисків палестинського населення у регіоні з боку Ізраїлю протягом попередніх десятиліть, починаючи від самого створення єврейської держави у 1948 році. Ізраїльська юридична команда презентуватиме свою позицію у п'ятницю, 12 січня.

На ухвалення рішення про застосування тимчасових заходів очікувано знадобиться кілька тижнів, а увесь судовий процес у справі може тривати кілька років.

Держсекретар США Ентоні Блінкен цього тижня заявив, що вважає безпідставними звинувачення Ізраїлю у геноциді.