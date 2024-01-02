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Казахстан підвищив тариф на транзит російської нафти у Китай
22:52 01.01.2024 |
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Національний оператор нафтотранспортної системи Казахстану АТ "КазТрансОйл" повідомив про підвищення тарифів на перекачування російської нафти своєю ділянкою трубопроводу ТОН-2 з 1 січня.
Згідно з повідомленням оператора, відтепер вартість транзиту на відстань 1 тис. км. складає $11,28 за тонну (без ПДВ), пише російський "Коммерсант".
З 2018 року тариф на транзит російської нафти через Казахстан становив $9,3 за тонну.
Магістральний трубопровід ТОН-2 (Туймази-Омськ-Новосибірськ-2) має пропускну здатність 10 млн тонн на рік. Проектна потужність ТОН-2 сягає 18 млн тонн на рік.
Територією Казахстану пролягає ділянка трубопроводу протяжністю 186,25 км, через цю ділянку нафту з РФ постачається до Павлодарського нафтохімічного заводу, а потім її частина прямує до Китаю та Узбекистану.
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