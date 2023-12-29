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АНАЛІТИКА

МЗС Німеччини: Україна отримає €50 млрд від ЄС попри позицію Угорщини

23:53 28.12.2023 |

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Німеччина очікує, що країни-члени Євросоюзу в будь-якому випадку ухвалять наступний пакет допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати одностайне рішення.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник міністерства закордонних справ ФРН Крістіан Вагнер, повідомляє Bloomberg.

За його словами, німецький уряд надасть військову підтримку Україні на суму 8 мільярдів євро у 2024 році та продовжить "енергійну кампанію" за ухвалення більшого пакету допомоги ЄС на суму 50 мільярдів євро на початку наступного року.

"ЄС продовжить свою підтримку України в будь-якому випадку. 26 країн ЄС, звичайно, також зможуть діяти. Але я не хочу зараз спекулювати на тому, як саме може бути організована така підтримка. Це також потребує подальших консультацій у Брюсселі", - зазначив він, маючи на увазі позицію Угорщини - одну з 27 країн-членів ЄС.

Раніше ЗМІ повідомили, що Євросоюз готує "план Б" з 20 мільярдами євро фінансової допомоги для України на випадок, якщо прем'єр Угорщини Віктор Орбан все ж заблокує основний план на 50 мільярдів.

Нагадаємо, після грудневого саміту ЄС багато лідерів висловили впевненість, що Євросоюз неодмінно ухвалить рішення про фінансову підтримку України на початку року.

У зв'язку з цим лідери домовилися про позачерговий саміт, присвячений цьому питанню, який відбудеться 1 лютого.
 

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